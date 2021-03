Edith cancellata dal suo cuore | quel gesto della madre con le foto

(Di sabato 13 marzo 2021) Sofia Dinolfo "Ripicca nei confronti del partner". Non ha dubbi la criminologa Antonella Formicola, secondo la quale il dolore di Patrizia Coluzzi è sfociato in delirio Morire prematuramente senza colpe, vittime innocenti dell’azione omicida dei genitori. Ci risiamo: martire nell’ennesimo infanticidio è, una bimba di due anni, figlia di una coppia in fase di separazione. Dopo il partopiccola, la mamma Patrizia Coluzzi di 41 anni residente a Cisliano nel Milanese è entrata in depressione. Proprio da allora il rapporto col marito è divenuto burrascoso: scambi di accuse, anche pubbliche sui social, alle quali hanno fatto seguito denunce reciproche. La domenica sera del 7 marzo il tragico epilogo: la donna ha ucciso la figlia dopo una videochiamata all’ex compagno, e in una successiva telefonata gli ha gridato: "Sei libero, ...

Omicidio Edith: secondo la criminologa Antonella Formicola, la piccola è stata uccisa dalla madre come atto di ripicca verso l'ex compagno ..."Scusa piccola ma non potevo permettere che restassi nelle sue mani da sola". Così Patrizia C. ha scritto in un biglietto lasciato in casa prima di uccidere – secondo quanto precisa la Procura che ha ...