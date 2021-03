Ecco il piano vaccini | 500mila al giorno | 80% di vaccinati per settembre

Advertising

VincenzoDeLuca : ??#COVID19, RIUNIONE D'URGENZA DELL'UNITÀ DI CRISI: NESSUNA CONTROINDICAZIONE SU PROSIEGUO VACCINAZIONI #ASTRAZENECA… - VincenzoDeLuca : ??#COVID19, IL BOLLETTINO ORDINARIO DELL'UNITÀ DI CRISI DELLA REGIONE CAMPANIA (13 marzo 2021) Ecco l’aggiornamento… - sole24ore : Vaccini, ecco il piano: 500mila dosi al giorno e 80% di immunizzati entro settembre. In campo anche i medici della… - marisavillani : RT @FabrizioDalCol: Lamorgese: 'Lockdown di Pasqua?Controlli capillari e senso civico' - ntefida : RT @HuffPostItalia: Vaccini, ecco il piano Figliuolo -

Ultime Notizie dalla rete : Ecco piano

Così ildel Commissario straordinario, generale Francesco Figliuolo per l'esecuzione della campagna vaccinale nazionale di massa. I due pilastri principali sono la distribuzione efficace e ...Il suoera che quando ci avessero abbordati, noi alzassimo le mani e dicessimo: 'Oh,i pirati!' e confessa che l'idea di nascondersi nella sala macchine è stato di Mike Perry, ingegnere ...In Italia «ad oggi sono state approvvigionate 7,9 milioni di dosi, che si raddoppieranno entro le prossime tre settimane. Entro la fine di giugno è previsto l'arrivo di altre 52 milioni di dosi circa, ...Secondo il governo, i due pilastri per condurre una rapida campagna sono: la distribuzione efficace e puntuale e l'incremento delle somministrazioni giornaliere ...