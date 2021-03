Ecco il piano vaccini | 500mila al giorno | 80% di vaccinati per settembre

Advertising

eziomauro : Vaccini, ecco il piano del commissario Figliuolo: 'Mezzo milione di somministrazioni al giorno da aprile. Tutti gli… - gennaromigliore : 500 mila vaccinazioni al giorno e copertura dell’80% entro la fine dell’estate. Grazie alle competenze messe in cam… - Agenzia_Ansa : Ecco il piano del Commissario straordinario, generale Francesco Paolo Figliuolo, per l'esecuzione della campagna va… - VincenzoLentin1 : RT @fcin1908it: Mediaset – #Fortress-#Suning, avanti tutta: “Dopo l’accordo ecco cosa succederà all’#Inter” - greygooseonice : Ecco anche serve un piano vaccinale ben fatto che funzioni? Anche a leggere i dati al riparò dell’emotività, evitar… -

Ultime Notizie dalla rete : Ecco piano

Il Sole 24 ORE

... la Sicilia ha recepito ilnazionale voluto dal governo Draghi e ci attendiamo un numero ... "Io farei il vaccino AstraZeneca a occhi chiusi "il parere di Antonio Cascio, infettivologo e ...Il nostro progetto è uno spunto fattivo per la stesura di quelpiù organico ad ampia scala che anche i Sindaci stanno chiedendo.perché vi invitiamo ad unire le forze e a sottoscrivere la ...ECCO COSA SI PUÒ FARE E COSA NO IN ZONA ROSSA Si possono andare a trovare i familiari? No. Con l’autocertificazione si possono andare ad aiutare solo persone ...Dopo la richiesta alla Lega Serie A della Roma di posticipare la partita del 21 marzo contro il Napoli, in vista del nuovo rinvio della gara tra i partenopei e la Juventus, il ...