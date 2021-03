E’ morto Raoul Casadei musicista noto per essere il ‘re del liscio’ (Di sabato 13 marzo 2021) E’ morto, all’ospedale di Cesena, Raoul Casadei, musicista noto per essere il ‘re del liscio’. Casadei aveva 83 anni ed era ricoverato dal 2 marzo all’ospedale Bufalini di Cesena. Le sue condizioni si sono progressivamente aggravate ed è morto in mattinata. Leader dell’orchestra più famosa d’Italia, deus ex-machina del gruppo che ha fatto ballare, incontrare … L'articolo proviene da Velvet Gossip. Leggi su velvetgossip (Di sabato 13 marzo 2021) E’, all’ospedale di Cesena,peril ‘re delaveva 83 anni ed era ricoverato dal 2 marzo all’ospedale Bufalini di Cesena. Le sue condizioni si sono progressivamente aggravate ed èin mattinata. Leader dell’orchestra più famosa d’Italia, deus ex-machina del gruppo che ha fatto ballare, incontrare … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

