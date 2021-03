E’ morto Raoul Casadei, il Re del liscio: era ricoverato per Covid (Di sabato 13 marzo 2021) Il Re del liscio Raoul Casadei è morto: era ricoverato per Covid dal 2 marzo all’ospedale Bufalini di Cesena ricoverato da martedì 2 marzo all’ospedale Bufalini di Cesena per Covid, Raoul Casadei è morto stamattina. Il Re del liscio si è spento a 83 anni dopo aver trascorso la vita ad esportare la cultura del liscio in tutto il mondo. L’autore di successi come “Romagna mia”, “Ciao amore” e “Simpatia” ha fatto ballare e innamorare generazioni di italiani, portando nel mondo la cultura del liscio e dell’Emilia Romagna. E’ proprio Stefano Bonaccini, Presidente della Regione Emilia Romagna, a volergli tributare l’importanza che Casadei ha ... Leggi su 361magazine (Di sabato 13 marzo 2021) Il Re del: eraperdal 2 marzo all’ospedale Bufalini di Cesenada martedì 2 marzo all’ospedale Bufalini di Cesena perstamattina. Il Re delsi è spento a 83 anni dopo aver trascorso la vita ad esportare la cultura delin tutto il mondo. L’autore di successi come “Romagna mia”, “Ciao amore” e “Simpatia” ha fatto ballare e innamorare generazioni di italiani, portando nel mondo la cultura dele dell’Emilia Romagna. E’ proprio Stefano Bonaccini, Presidente della Regione Emilia Romagna, a volergli tributare l’importanza cheha ...

