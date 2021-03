È finita tra Guendalina Tavassi e il marito Umberto: “Separati in casa da mesi” (Di sabato 13 marzo 2021) Guendalina Tavassi e il marito si sono lasciati Negli ultimi giorni in rete è girata con insistenza la voce di un presunto tradimento di Umberto D’Aponte, il marito di Guendalina Tavassi. Nel pomeriggio di giovedì 11 l’opinionista di Barbara D’Urso ed ex concorrente del Grande Fratello ha rotto il silenzio sulla vicenda dicendo ai follower come stanno le cose. Ebbene sì, l’influencer campana ha confermato che lei e il padre dei suoi figli sono in crisi. Attraverso un post sul suo seguitissimo account Instagram, la donna ha scritto: “Siamo Separati in casa da mesi, e che questo fatto sia rimasto privato finora è la prova del raggiunto equilibrio familiare”. L’annuncio dell’ex gieffina sul suo profilo Instagram Nelle ... Leggi su kontrokultura (Di sabato 13 marzo 2021)e ilsi sono lasciati Negli ultimi giorni in rete è girata con insistenza la voce di un presunto tradimento diD’Aponte, ildi. Nel pomeriggio di giovedì 11 l’opinionista di Barbara D’Urso ed ex concorrente del Grande Fratello ha rotto il silenzio sulla vicenda dicendo ai follower come stanno le cose. Ebbene sì, l’influencer campana ha confermato che lei e il padre dei suoi figli sono in crisi. Attraverso un post sul suo seguitissimo account Instagram, la donna ha scritto: “Siamoinda, e che questo fatto sia rimasto privato finora è la prova del raggiunto equilibrio familiare”. L’annuncio dell’ex gieffina sul suo profilo Instagram Nelle ...

