Dramma sull’Appennino reggiano | due alpinisti precipitano nel vuoto

Leggi su inews24

(Di sabato 13 marzo 2021) Duein un canale durante un’escursione:terribile in queste orea Bologna: duesono morti precipitando dal Monte Carola, una vetta di quasi 2.000 metri dell’Appennino-Parmense. Lo riporta l’ANSA. Secondo quanto si apprende, i due sono caduti in un canalone della parte nord durante l’escursione per motivi L'articolo proviene da Inews.it.