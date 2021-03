Domenicali elogia Mick Schumacher | ' Qui perché lo merita | non per il nome'

(Di sabato 13 marzo 2021) Un nuovo punto di vista. Per Stefanoil Mondiale di F1 che sta per iniziare (primo Gran Premio il 28 marzo in Bahrain) sarà il primo nel ruolo di amministratore delegato della Formula 1. ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Domenicali elogia

La Gazzetta dello Sport

Oggisi ritrova a commentare il prossimo esordio di Mick Schumacher, figlio di Michael, in Formula 1: 'La sua sola presenza arricchisce il campionato'.Oggisi ritrova a commentare il prossimo esordio di Mick Schumacher, figlio di Michael, in Formula 1: 'La sua sola presenza arricchisce il campionato'.ed affronta domenica US Livorno, per mantenere il primato. "Di là dai singoli – commenta il dirigente cussino Massimiliano Mangoni – è comunque da elogiare il gruppo nel suo complesso: un team ...Un minuto e 19 secondi di video, a mezzogiorno in punto, per dire «Io ci sono». Enrico Letta cambia vita un’altra volta, lascia a Parigi le sudate carte e si rituffa nel mare in burrasca del Pd, «il p ...