Domenica In, anticipazioni: tamponi negativi, Mara Venier andrà in onda (Di sabato 13 marzo 2021) Domenica In andrà regolarmente in onda domani 14 marzo: tutti negativi i tamponi, compreso quello della conduttrice. Le anticipazioni La trasmissione storica della rete pubblica andrà regolarmente in onda. E ci sarà anche la padrona di casa. Mara Venier condurrà senza problemi la ventisettesima puntata del varietà Domenicale. Infatti l’allarme è rientrato, con tutti i tamponi negativi, compreso quello di Zia Mara. L’allarme era scattato qualche ora fa, dopo il contagio di Pino Strabioli e Vincenzo De Lucia che avevano avuto dei contatti con Gigi Marzullo, a sua volta contagiato. Insomma, allerta massima per l’aumento dei positivi ... Leggi su formatonews (Di sabato 13 marzo 2021)Inregolarmente indomani 14 marzo: tutti, compreso quello della conduttrice. LeLa trasmissione storica della rete pubblicaregolarmente in. E ci sarà anche la padrona di casa.condurrà senza problemi la ventisettesima puntata del varietàle. Infatti l’allarme è rientrato, con tutti i, compreso quello di Zia. L’allarme era scattato qualche ora fa, dopo il contagio di Pino Strabioli e Vincenzo De Lucia che avevano avuto dei contatti con Gigi Marzullo, a sua volta contagiato. Insomma, allerta massima per l’aumento dei positivi ...

Advertising

zazoomblog : Domenica In ospiti 14 marzo 2021 anticipazioni ventisettesima puntata - #Domenica #ospiti #marzo - marty97lanzani : Oggi si registra domenica liveee!! Ma escono tipo anticipazioni?? #tzvip - Monicavda83 : RT @tvblogit: Domenica in: tutti negativi, domani si va in onda con la ventisettesima puntata - SerieTvserie : Domenica in: tutti negativi, domani si va in onda con la ventisettesima puntata - tvblogit : Domenica in: tutti negativi, domani si va in onda con la ventisettesima puntata -