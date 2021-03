Diritti tv Serie A, settimana prossima nuova assemblea | Serie A News (Di sabato 13 marzo 2021) Oggi si è svolta l'assemblea per l'acquisizione dei Diritti tv della Serie A per il triennio 2021-2024: la trattativa proseguirà la settimana prossima Diritti tv Serie A, settimana prossima nuova assemblea Serie A News Pianeta Milan. Leggi su pianetamilan (Di sabato 13 marzo 2021) Oggi si è svolta l'per l'acquisizione deitv dellaA per il triennio 2021-2024: la trattativa proseguirà latvA,Pianeta Milan.

Advertising

WtR3zCy4jaoo1ZF : RT @PianetaMilan: Diritti tv @SerieA, settimana prossima nuova assemblea | Serie A News #ACMilan #Milan #SempreMilan #SerieATIM https://t.c… - PianetaMilan : Diritti tv @SerieA, settimana prossima nuova assemblea | Serie A News #ACMilan #Milan #SempreMilan #SerieATIM - PietroPecchioni : RT @conte_negroni: Ecco uno dei motivi del rinvio di j**e-Napoli. Poi frignano se i diritti della serie A valgono zero. - DeeP_InSiDe89 : RT @conte_negroni: Ecco uno dei motivi del rinvio di j**e-Napoli. Poi frignano se i diritti della serie A valgono zero. - Ruttosporc : RT @conte_negroni: Ecco uno dei motivi del rinvio di j**e-Napoli. Poi frignano se i diritti della serie A valgono zero. -