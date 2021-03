DIRETTA F1, Test Sakhir in DIRETTA: Norris in testa davanti a Giovinazzi, lontana la Ferrari (Di sabato 13 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.25 Sergio Perez torna in pista e si lancia con gomma C2 per un nuovo run al volante della Red Bull. 15.22 Nel frattempo Antonio Giovinazzi supera quota 100 giri totali in questo day-2, alla guida dell’Alfa Romeo. 100 laps in the bag for @Anto Giovinazzi The Italian putting in a solid Testing stint for @alfaromeoracing today #F1 #F1Testing pic.twitter.com/fEJoxtxh2Q — Formula 1 (@F1) March 13, 2021 15.20 Tempi molto alti per la Ferrari nella simulazione passo gara, con Leclerc che gira in 1’38?/1’39” negli ultimi passaggi. 15.18 Valtteri Bottas gira in 1’35?6 con la Mercedes su gomma bianca in configurazione di simulazione passo gara. Difficile valutare le effettive performance dei vari team in questo frangente… 15.16 Il ... Leggi su oasport (Di sabato 13 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALIVE 15.25 Sergio Perez torna in pista e si lancia con gomma C2 per un nuovo run al volante della Red Bull. 15.22 Nel frattempo Antoniosupera quota 100 giri totali in questo day-2, alla guida dell’Alfa Romeo. 100 laps in the bag for @AntoThe Italian putting in a soliding stint for @alfaromeoracing today #F1 #F1ing pic.twitter.com/fEJoxtxh2Q — Formula 1 (@F1) March 13, 2021 15.20 Tempi molto alti per lanella simulazione passo gara, con Leclerc che gira in 1’38?/1’39” negli ultimi passaggi. 15.18 Valtteri Bottas gira in 1’35?6 con la Mercedes su gomma bianca in configurazione di simulazione passo gara. Difficile valutare le effettive performance dei vari team in questo frangente… 15.16 Il ...

