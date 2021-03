Dinamo Sassari-Aquila Basket Trento rinviata a data da destinarsi

Leggi su metropolitanmagazine

(Di sabato 13 marzo 2021) Domani alle 18 laavrebbe dovuto ospitare l’, nella gara valida per la 22^ giornata di Lega. La sfida però non si disputerà, almeno non nella giornata di domani. A causa di una positività riscontrata nel gruppo squadra dellainfatti, l’ATS ha predisposto una quarantena di 10 giorni per la società isolana a partire da oggi. Il comunicato dellaEcco di seguito il comunicato emesso dallain merito al rinvio della gara contro: LaBanco di Sardegna comunica che, a seguito del riscontro di positività nel gruppo squadra, l’ATS ha prescritto un periodo di quarantena di 10 ...