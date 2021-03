Diego Armando Maradona vestito da clown: il ricordo di Dalma | FOTO (Di sabato 13 marzo 2021) Diego Armando Maradona con la sua morte ha sconvolto la vita dei suoi familiari, la figlia Dalma ha condiviso un suo bellissimo ricordo Dalma Maradona (Instagram)Diego Armando Maradona nacque a Lanus il 30 ottobre del 1960 ed è uno dei calciatori più iconici che abbiano mai solcato un campo da calcio. Era soprannominato El Pibe De Oro e viene tutt’ora considerato uno dei più grandi di tutti i tempi. Vestì le maglie dell’Argentinos Junior e del Boca, per poi approdare in Europa con il Barcellona. Con il suo trasferimento al Napoli scrisse la storia del club partenopeo, con il quale vinse in Italia ed in Europa. Maradona nel capoluogo campano è ormai considerato una vera e propria ... Leggi su kronic (Di sabato 13 marzo 2021)con la sua morte ha sconvolto la vita dei suoi familiari, la figliaha condiviso un suo bellissimo(Instagram)nacque a Lanus il 30 ottobre del 1960 ed è uno dei calciatori più iconici che abbiano mai solcato un campo da calcio. Era soprannominato El Pibe De Oro e viene tutt’ora considerato uno dei più grandi di tutti i tempi. Vestì le maglie dell’Argentinos Junior e del Boca, per poi approdare in Europa con il Barcellona. Con il suo trasferimento al Napoli scrisse la storia del club partenopeo, con il quale vinse in Italia ed in Europa.nel capoluogo campano è ormai considerato una vera e propria ...

Advertising

apetrazzuolo : L’EX – Bruscolotti: 'Napoli, metterei Di Lorenzo centrale al posto di Rrahmani, si adatta benissimo' - antofns : RT @Oscar_Belfiore: La prossima volta prima di battezzare GOAT qualcuno, pensate un attimo a Diego Armando Maradona, che con leadership e c… - ComuneNapoli : Avviso pubblico di selezione per l'assegnazione in concessione d’uso per attività di supporto alla pratica sportiva… - Oscar_Belfiore : La prossima volta prima di battezzare GOAT qualcuno, pensate un attimo a Diego Armando Maradona, che con leadership… - Illma7ic10 : RT @SimoneGuadagnoo: L’artista Domenico Sepe ha completato la statua raffigurante Diego Armando #Maradona. Il sogno resta vederla esposta a… -