Di nuovo emergenza infortuni: Milan-Napoli ne perde un altro (Di sabato 13 marzo 2021) Alla vigilia di Milan-Napoli tornano gli infortuni in serie: ancora una volta sarà emergenza in difesa con gli uomini contati Non c’è pace in questa stagione. Con un ritmo serrato, continua la lunga scia di infortuni che quest’anno non ha risparmiato nessuna squadra. Tante partite, i muscoli si affaticano e lo stop e dietro l’angolo. Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di sabato 13 marzo 2021) Alla vigilia ditornano gliin serie: ancora una volta saràin difesa con gli uomini contati Non c’è pace in questa stagione. Con un ritmo serrato, continua la lunga scia diche quest’anno non ha risparmiato nessuna squadra. Tante partite, i muscoli si affaticano e lo stop e dietro l’angolo. Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

fattoquotidiano : Emergenza Covid, il matematico: “Nuovo lockdown? Perso un mese e mezzo, ora il doppio del tempo per uscirne” - petergomezblog : Emergenza Covid, il matematico Sebastiano del Cnr: “Nuovo lockdown? Perso un mese e mezzo, ora il doppio del tempo… - NicolaMorra63 : #Draghi propone un nuovo scostamento di bilancio in funzione di nuovi sostegni per fare fronte all'emergenza dei nu… - laura_terrevoli : Un pensiero di estrema comprensione per le amiche, per tutte le donne che di nuovo si prendono sulle spalle il cari… - gioporce : RT @petergomezblog: Emergenza Covid, il matematico Sebastiano del Cnr: “Nuovo lockdown? Perso un mese e mezzo, ora il doppio del tempo per… -