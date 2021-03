Devozione alla Beata Vergine Maria | Preghiera del mattino del 13 Marzo 2021

Leggi su lalucedimaria

(Di sabato 13 marzo 2021) Il Sabato è il giorno della. Offriamo questo nuovo giorno al Signore con ladeldi oggi 13. Chiediamo per intercessione della Madonna aiuto e sostegno per questo nuovo giorno. Nel Nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, Amen. Signore, io non ho seguito la L'articolo proviene da La Luce di