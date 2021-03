Depennamento da Graduatorie ad esaurimento GaE | cosa accade a docenti già di ruolo | con contratto fino al 31 agosto | con supplenza breve Chiarimenti

Advertising

orizzontescuola : Depennamento da Graduatorie ad esaurimento GaE: cosa accade a docenti già di ruolo, con contratto fino al 31 agosto… -

Ultime Notizie dalla rete : Depennamento Graduatorie

Orizzonte Scuola

L.vo 297/94, con apposito modello di domanda Allegato D4 "MODULO PER LA RICHIESTA DIDALLEPROVINCIALI PERMANENTI, DAGLI ELENCHI PROVINCIALI AD ESAURIMENTO, DALLE......(II fascia) e intende presentare una nuova domanda per l'inserimento in 3 fascia in una provincia differente dovrà compilare anche il modello D4 per chiedere ilda tali. In ...Restano sguarnite soprattutto cattedre di matematica e discipline letterarie ma il problema è che i concorsi sono fermi ...Tra qualche settimana il Ministero dell'Istruzione pubblicherà il Bando 2021 per l'Aggiornamento delle Graduatorie di 3 Fascia del Personale ATA nelle ...