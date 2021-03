Decreto Sostegno: le ultime news. Bonus baby sitter alle partite Iva (Di sabato 13 marzo 2021) Welfare rafforzato per gli autonomi. Congedi parentali al 50%. In vista nuovo scostamento di bilancio: 20 miliardi Leggi su quotidiano (Di sabato 13 marzo 2021) Welfare rafforzato per gli autonomi. Congedi parentali al 50%. In vista nuovo scostamento di bilancio: 20 miliardi

Advertising

Mov5Stelle : Gli ultimi ristori risalgono al decreto Natale, varato dal governo Conte, con i contributi che sono arrivati dirett… - fattoquotidiano : RISTORI Il decreto sarebbe dovuto arrivare in Consiglio dei ministri venerdì 12, ma slitterà ancora - FranFerrante : Riepilogo di un mese di #Draghi #Alitalia: boh? #Ilva: rinvio grazie al Consiglio di Stato #Autostrade: proroga tr… - argento62 : RT @Mov5Stelle: Gli ultimi ristori risalgono al decreto Natale, varato dal governo Conte, con i contributi che sono arrivati direttamente e… - tina_martel : RT @tempoweb: I #Sostegni non si vedono Famiglie e imprese in attesa del nuovo #decreto aiuti -