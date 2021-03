Decreto Legge Covid, Mattarella ha firmato: cosa cambia da lunedì 15 marzo. Pasqua e Pasquetta in lockdown. Comunicato Governo e VIDEO GUIDA (Di sabato 13 marzo 2021) Il Consiglio dei ministri ha dato il via libera alle nuove misure necessarie alla luce della crescita dei contagi dovuta alle varianti diffuse ormai in tutto il Paese e responsabili di oltre la metà dei nuovi casi accertati. Le nuove misure saranno valide dal 15 marzo al 6 aprile. Mattarella ha firmato il Decreto nella mattinata del 13 marzo L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di sabato 13 marzo 2021) Il Consiglio dei ministri ha dato il via libera alle nuove misure necessarie alla luce della crescita dei contagi dovuta alle varianti diffuse ormai in tutto il Paese e responsabili di oltre la metà dei nuovi casi accertati. Le nuove misure saranno valide dal 15al 6 aprile.hailnella mattinata del 13L'articolo .

borghi_claudio : BENE se ci sarà un decreto legge invece di un DPCM. Cambiare traiettoria si può. MALE se il decreto come al solito… - elenabonetti : I congedi parentali, il diritto allo smartworking e il bonus baby sitter entrano nel decreto legge che abbiamo appe… - FedericoDinca : In Consiglio dei ministri abbiamo varato le nuove misure per il contenimento del contagio da #Covid19. Un Decreto L… - ADM_assdemxmi : RT @webecodibergamo: Il lockdown in tutta Italia a Pasqua Cosa cambia con il decreto legge Draghi - unozerozer0 : RT @giulianol: Quindi il 'progresso' sarebbe non avere più un DPCM, ma un decreto legge che il Parlamento discuterà quando i suoi effetti s… -