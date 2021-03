Decreto Covid, il centrodestra voleva meno restrizioni: “Gente esasperata”. No di Draghi: “Situazione drammatica” (Di sabato 13 marzo 2021) Secondo un retroscena di Repubblica, il Consiglio dei ministri che ieri ha dato il via libera al Decreto con le nuove misure anti-Covid (in vigore da lunedì 15 marzo) sarebbe stato tutt’altro che sereno. Pur nel rispetto delle decisioni del premier Draghi, infatti, si sarebbero levate diverse voci critiche da esponenti dell’esecutivo di area centrodestra. In particolare, oggetto di contestazione sarebbero state le regole in vigore per le zone rosse, definite “troppo rigide” in particolare dal ministro per lo Sviluppo Economico Giancarlo Giorgetti: “Presidente, la Gente è esasperata. Giusto tenere in considerazione i dati sanitari preoccupanti, ma bisogna fare i conti anche con altri fattori”, avrebbe detto il ministro leghista. “Non siamo d’accordo con questa impostazione ... Leggi su tpi (Di sabato 13 marzo 2021) Secondo un retroscena di Repubblica, il Consiglio dei ministri che ieri ha dato il via libera alcon le nuove misure anti-(in vigore da lunedì 15 marzo) sarebbe stato tutt’altro che sereno. Pur nel rispetto delle decisioni del premier, infatti, si sarebbero levate diverse voci critiche da esponenti dell’esecutivo di area. In particolare, oggetto di contestazione sarebbero state le regole in vigore per le zone rosse, definite “troppo rigide” in particolare dal ministro per lo Sviluppo Economico Giancarlo Giorgetti: “Presidente, la. Giusto tenere in considerazione i dati sanitari preoccupanti, ma bisogna fare i conti anche con altri fattori”, avrebbe detto il ministro leghista. “Non siamo d’accordo con questa impostazione ...

