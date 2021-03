Daydreamer | anticipazioni turche | il dubbio di Emre

Leggi su tvpertutti

(Di sabato 13 marzo 2021) Nellevedremo nuove rivelazioni e un colpo di scena che riguarderà proprio la coppiae Leyla. L'agenzia fallisce di nuovo? Nuovi spoiler turchicon le trame di quello che andremo a vedere prossimamente su Canale 5 dalle ore 16.40. I telespettatori amano questa soap e si stanno chiedendo come mai non ci sia più l'appuntamento in prima serata, sempre su Canale 5. Nell'attesa di capirne qualcosa in più, vediamo quali sono le tramee cosa stiamo per vedere! Lemettono in evidenza il fatto che Sanem acquisterà nuovamente il palazzo della Fikri Harika, grazie ai soldi che ha ottenuto dalla vendita del brevetto delle sue creme naturali. L'intento della ...