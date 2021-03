Data presentazione primo smartwatch OnePlus: c’è il giorno esatto (Di sabato 13 marzo 2021) Il 23 marzo sarà il giorno in cui verranno presentati i prossimi OnePlus 9, che dovrebbe essere accompagnato dal primo smartwatch del produttore cinese. Le indiscrezioni a riguardo sono state tante nel tempo, ma adesso il momento di vedere lanciato l’indossabile sembra finalmente essere arrivato. Il video teaser pubblicato sull’account Twitter ufficiale dell’OEM non lascia spazio ad altre interpretazioni. Non ci sono informazioni precise sulle specifiche tecniche del OnePlus Watch (se così possiamo chiamarlo), che, stando a quanto ribadito dall’azienda cinese, sarà puntuale, sano e si prenderà cura di voi anche mentre dormite (non c’è dubbio che si tratti di uno smartwatch). You asked for it. You're getting it.— OnePlus (@OnePlus) March 12, ... Leggi su optimagazine (Di sabato 13 marzo 2021) Il 23 marzo sarà ilin cui verranno presentati i prossimi9, che dovrebbe essere accompagnato daldel produttore cinese. Le indiscrezioni a riguardo sono state tante nel tempo, ma adesso il momento di vedere lanciato l’indossabile sembra finalmente essere arrivato. Il video teaser pubblicato sull’account Twitter ufficiale dell’OEM non lascia spazio ad altre interpretazioni. Non ci sono informazioni precise sulle specifiche tecniche delWatch (se così possiamo chiamarlo), che, stando a quanto ribadito dall’azienda cinese, sarà puntuale, sano e si prenderà cura di voi anche mentre dormite (non c’è dubbio che si tratti di uno). You asked for it. You're getting it.—(@) March 12, ...

Ultime Notizie dalla rete : Data presentazione Stretta su Hong Kong ed economia: cosa ha deciso l'Assemblea del popolo Oltre alla presentazione del quattordicesimo piano quinquennal e, che detterà le linee guida dello ... una data che è stata spesso indicata dai vertici del partito come un momento di svolta per il ...

Autostrade, la scadenza per l'offerta slitta ancora La nuova data per la presentazione dell'offerta vincolante ora è il 27 marzo, accogliendo così la richiesta di maggior tempo inoltrata da Cdp. Le parti stanno trattando, con l'obiettivo da parte di ...

730 precompilato 2021: tutte le scadenze della dichiarazione dei redditi Orizzonte Scuola Nuova Opel Astra: ecco come cambierà Ecco come sarà la nuova Opel Astra: la sesta generazione della celebre berlina di Opel cambierà molto rispetto al precedente modello ...

ando comunicazione ippica, consegna delle offerte slitta al 23 marzo Il Mipaaf accoglie le richieste degli operatori e proroga la 23 marzo la data di consegna delle offerte per la partecipazione al bando per la campagna di comunicazione dell'ippica.

