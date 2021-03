Dalla guerra al calcio italiano | Karamoko | ' Se hai un sogno | credici'

(Di sabato 13 marzo 2021) Cherifsorride. Porta la mascherina, ma si legge negli occhi la gioia di questo ragazzo di vent'anni, nato in Guinea francese, mentre esplora la redazione della Gazzetta. "Quanto è grande qui", esclama. È la sua seconda volta a Milano, nella prima voleva a tutti i costi vedere San Siro. È venuto a trovarci per parlare del libro scritto con Giulio Di Feo, ...

Advertising

robertosaviano : La foto 'Leggermente fuori fuoco' di questa settimana, in edicola con @7corriere, mostra un uomo giovanissimo che s… - Gazzetta_it : Dalla guerra al calcio italiano, Cherif #Karamoko: 'Se hai un sogno, credici'. L'intervista di @gdetomaso - DantiNicola : Ecco il frutto di una rinnovata partnership????????. Ed è anche il primo grande risultato ottenuto grazie alla sconfitt… - antonioachille1 : RT @Poesiaitalia: “Spesso una cosa stupida si regge perché viene approvata dalla Legge.” Gigi Proietti ricorda il pensiero del poeta Trilu… - Poesiaitalia : RT @Poesiaitalia: “Spesso una cosa stupida si regge perché viene approvata dalla Legge.” Gigi Proietti ricorda il pensiero del poeta Trilu… -

Ultime Notizie dalla rete : Dalla guerra

Il Piccolo

Nel 2019, a due anni dal naufragio di quel barcone salpatoLibia, da cui solo 23 persone su ... hanno visto cose terribili: ben prima del fratello aveva perso il padre, vittima dellatra ...fine del mondo", un cammino di fratellanza. Il mondo sul quale si affacciava Bergoglio era ... Dalle macerie, popoli in. L'ultimo viaggio in Iraq, che passerà nella storia di questo ...Ad appena tre ore di volo dall’Italia c’è una guerra, quella in Siria, che dura da dieci anni, ha ucciso circa mezzo milione di persone e ha devastato città e campagne di un Paese mediterraneo che imp ...13 marzo 2013, sono trascorsi otto anni, quando da una Piazza San Pietro gremita di gente da ogni dove, sotto una pioggia leggera, dalla loggia si affaccia il nuovo papa, Jorge Maria Bergoglio, che pr ...