Dal sito della regione scaricabile anche l’attestato di vaccinazione (Di sabato 13 marzo 2021) Via libera in Campania alla vaccinazione per gli over 70 con i link. Quello sull'attestato attivato anche sulla scorta dell'allarme AstraZeneca Via libera in Campania alla vaccinazione per gli over 70 su Notizie.it. Leggi su notizie (Di sabato 13 marzo 2021) Via libera in Campania allaper gli over 70 con i link. Quello sull'attestato attivatosulla scorta dell'allarme AstraZeneca Via libera in Campania allaper gli over 70 su Notizie.it.

Advertising

Agenzia_Ansa : E' morto Raoul Casadei, musicista noto per essere il 're del liscio'. Aveva 83 anni ed era ricoverato dal 2 marzo a… - fabiochiusi : Non c'è solo il titolo allarmistico: c'è anche lo svolgimento. Come mai non si riporta la notizia dell'autopsia a… - Agenzia_Ansa : Con le chiusure decise dal Governo a partire da lunedì 15 si stima che la perdita a livello nazionale per il commer… - FulvioVigilante : @carlopcc @mat__tia @ventufrancesco3 ma anche direttamente dal sito F1 Tv Fatto cosi anzi a breve devo rinnovarlo p… - MaricaGusmitta : #Maltempo : in arrivo venti di burrasca e temperature in calo #AllertaMeteo #ProtezioneCivile , perturbazione dal… -