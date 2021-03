Dad, torna l’incubo. L’allarme delle famiglie numerose: «Il governo ci aiuti, non ce la facciamo» (Di sabato 13 marzo 2021) La Dad per tutte le scuole di ogni ordine e grado. Un disastro. Da lunedì per le famiglie di ben undici regioni d’Italia in zona rossa ricomincerà il calvario. Soprattutto per i nuclei numerosi. Con quattro, cinque, sei figli. Dai genitori è un coro unanime di proteste. Lo spiega Mario Sberna, presidente dell’Associazione nazionale famiglie numerose. Dad, le famiglie numerose non ce la fanno “Con la didattica a distanza, ognuno dei nostri figli dovrebbe avere uno strumento digitale a disposizione. E non abbiamo proprio la possibilità economica. La Didattica a distanza è un incubo per molte famiglie numerose”, spiega. “Anche se vista la situazione sanitaria diventa inevitabile. Noi come associazione ne abbiamo aiutate 62 ad acquistare dei tablet. Ma le richieste di ... Leggi su secoloditalia (Di sabato 13 marzo 2021) La Dad per tutte le scuole di ogni ordine e grado. Un disastro. Da lunedì per ledi ben undici regioni d’Italia in zona rossa ricomincerà il calvario. Soprattutto per i nuclei numerosi. Con quattro, cinque, sei figli. Dai genitori è un coro unanime di proteste. Lo spiega Mario Sberna, presidente dell’Associazione nazionale. Dad, lenon ce la fanno “Con la didattica a distanza, ognuno dei nostri figli dovrebbe avere uno strumento digitale a disposizione. E non abbiamo proprio la possibilità economica. La Didattica a distanza è un incubo per molte”, spiega. “Anche se vista la situazione sanitaria diventa inevitabile. Noi come associazione ne abbiamo aiutate 62 ad acquistare dei tablet. Ma le richieste di ...

