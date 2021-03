Da Monreale a Palermo con 3 chili di droga | arrestato

(Di sabato 13 marzo 2021) Viaggiava in auto con oltre 3di. Scatta l’arresto di unse beccato adalla Polizia di Stato. I poliziotti lo hanno fermato con l’accusa di trasporto di sostanze stupefacenti. Si tratta di D.P.G., 51enne, residente a. L’arresto delse è avvenuto ieri quando i poliziotti della Mobile hanno fermarlo un’auto in Viale della Regione Siciliana, nei pressi del ponte Corleone. Dentro l’Opel Corsa, che procedeva sulla carreggiata in direzione Catania, l’uomo ha assunto un atteggiamento sospetto. Nel baule posteriore del veicolo sono state rinvenute due buste in plastica contenenti ciascuno 3 involucri termosaldati, per un totale di 6 involucri, con all’interno sostanza stupefacente del tipo hashish, del peso di 500 grammi. La ...

Advertising

GRomanotto : RT @MonrealeNews: La vittima ha denunciato il suo estorsore. I finanzieri lo hanno colto sul fatto - Olimpia07522322 : @allons_enfantes Ho visitato solo Palermo e Monreale,ma ne sono rimasta entusiasta.?? - MonrealeNews : La vittima ha denunciato il suo estorsore. I finanzieri lo hanno colto sul fatto - MonrealeNews : I carabinieri lo hanno trovato nella sua abitazione - MonrealeNews : Ieri l’incontro tra l’assessore Pupella e il presidente Annaloro: “Confronto costruttivo e soddisfacente. Rammarica… -

Ultime Notizie dalla rete : Monreale Palermo

Live Sicilia

La polizia di Stato ha arrestato, D. P. G., 51 anni, di, perché trovato in possesso di 3 chili di hashish. Era alla guida di un auto bloccata in viale Regione siciliana dai poliziotti della squadra mobile. Nel cofano della vettura sono state ......residente a, con precedenti di polizia, trovato in possesso di 3 kg. di hashish. L'arresto è maturato nell'ambito dei rafforzati servizi di controllo predisposti dal Questore diper ...D.P.G. 51enne residente a Monreale, con precedenti di polizia, trovato in possesso di 3 kg. di hashish. L’arresto è maturato nell’ambito dei rafforzati servizi di controllo predisposti dal Questore di ...“Il governo nazionale ha deciso che anche la Sicilia da lunedì entrerà in zona arancione. Oggi in Sicilia 679 nuovi casi e 13 morti. Il nuovo bollettino sul coronavirus del Ministero della Salute di o ...