Cruel Intentions | Sarah Michelle Gellar | Baciare Selma Blair è stato meglio che baciare un uomo

Sarah Michelle Gellar ha ricordato il bacio dato a Selma Blair in Cruel Intensions e ha dichiarato che baciare la sua compagna di set è stato meglio che baciare un uomo. In occasione di una recente intervista con Us Weekly, Sarah Michelle Gellar ha parlato nuovamente del celebre bacio scambiato con Selma Blair in Cruel Intensions - Prima regola non innamorarsi. A quanto pare, l'attrice è rimasta a tal punto soddisfatta da definire quel bacio migliore di quelli dati a qualsiasi uomo.

