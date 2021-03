Crozza-Salvini e l’appello all’educazione social nelle scuole: “Così insegnano a mia figlia che ha un papà cazzaro” – Video (Di sabato 13 marzo 2021) Nella nuova puntata di Fratelli di Crozza, in onda tutti i venerdì in prima serata su Nove, Maurizio Crozza nei panni di Matteo Salvini vuole i vaccini a ogni costo: “Dobbiamo svegliarci, fare in fretta. Se davanti a un ristorante un indiano, oltre alle rose e agli accendini, mi offre milioni di dosi di vaccini posso metterlo in contatto con chi di dovere pagandolo il giusto prezzo o no? Me la fate salvare la vita a milioni di italiani?”. Poi l’appello perché nelle scuole venga inserita l’educazione social. “Live streaming ed episodi completi solo su discovery+ (www.discoveryplus.it)” L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 13 marzo 2021) Nella nuova puntata di Fratelli di, in onda tutti i venerdì in prima serata su Nove, Maurizionei panni di Matteovuole i vaccini a ogni costo: “Dobbiamo svegliarci, fare in fretta. Se davanti a un ristorante un indiano, oltre alle rose e agli accendini, mi offre milioni di dosi di vaccini posso metterlo in contatto con chi di dovere pagandolo il giusto prezzo o no? Me la fate salvare la vita a milioni di italiani?”. Poiperchévenga inserita l’educazione. “Live streaming ed episodi completi solo su discovery+ (www.discoveryplus.it)” L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

