Crolla edificio nell' Aquilano | morti due operai Erano al lavoro per post-terremoto

Due operai sono morti nel crollo di un fabbricato nel centro storico di San Pio delle Camere (L'Aquila), nell'ambito di un intervento di ricostruzione di uno stabile danneggiato dal terremoto del 2009. La conferma arriva dai soccorritori che in un primo momento avevano sentito i lamenti dei due confidando di poterli salvare. I due corpi non sono stati ancora recuperati, per la necessità di mettere in sicurezza l'area interessata dal crollo. Sul posto stanno operando, oltre ai vigili del fuoco e ai carabinieri, anche il magistrato della Procura della Repubblica dell'Aquila.

