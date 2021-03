Cristiano Ronaldo torna al Real Madrid? Le aperture dei giornali spagnoli (Di sabato 13 marzo 2021) “Cristiano Ronaldo vuole tornare al Real Madrid”. In Spagna non hanno dubbi: le prime pagine di ‘As’ e ‘Marca‘ vanno nella direzione di un clamoroso ritorno del portoghese che dunque farebbe la strada inversa: da Torino, sponda Juventus, a Madrid sponda Real. Stando alle fonti spagnole, inoltre, ci sarebbero già stati dei contratti tra i Blancos e il fuoriclasse portoghese già nei mesi scorsi. Un’indiscrezione che se confermata avrebbe dell’incredibile. Marca, invece, apre così: “CR7 si lascia volere”. Poi si sottolinea come Ronaldo sia stato fortemente criticato dopo l’eliminazione della Juve dalla Champions League. Il contratto del portoghese con la Juve scadrà a giugno 2022 e la decisione se restare a Torino o cambiare area spetterà a lui. Juve-CR7, ... Leggi su sportface (Di sabato 13 marzo 2021) “vuolere al”. In Spagna non hanno dubbi: le prime pagine di ‘As’ e ‘Marca‘ vanno nella direzione di un clamoroso ritorno del portoghese che dunque farebbe la strada inversa: da Torino, sponda Juventus, asponda. Stando alle fonti spagnole, inoltre, ci sarebbero già stati dei contratti tra i Blancos e il fuoriclasse portoghese già nei mesi scorsi. Un’indiscrezione che se confermata avrebbe dell’incredibile. Marca, invece, apre così: “CR7 si lascia volere”. Poi si sottolinea comesia stato fortemente criticato dopo l’eliminazione della Juve dalla Champions League. Il contratto del portoghese con la Juve scadrà a giugno 2022 e la decisione se restare a Torino o cambiare area spetterà a lui. Juve-CR7, ...

