Cristiano Ronaldo rompe il silenzio: il suo messaggio alla Juventus quattro giorni dopo l’eliminazione dalla Champions League (Di sabato 13 marzo 2021) “La storia non può essere cancellata”. quattro giorni dopo l’eliminazione della Juventus dalla Champions League, Cristiano Ronaldo rompe il silenzio. L’assenza di un messaggio, di un commento, dopo la serata nera contro il Porto, ha già alimentato le voci su un suo possibile addio ai bianconeri, magari per tornare a Madrid. Il post su Instagram, invece, racconta di un CR7 ancora completamente devoto alla causa Juve: “Più importante del numero di cadute che fai nella vita, è quanto velocemente e quanto forte ti rimetti in piedi… I veri campioni non si spezzano mai! Il nostro obiettivo è già puntato su Cagliari, sulla lotta per la Serie ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 13 marzo 2021) “La storia non può essere cancellata”.dellail. L’assenza di un, di un commento,la serata nera contro il Porto, ha già alimentato le voci su un suo possibile addio ai bianconeri, magari per tornare a Madrid. Il post su Instagram, invece, racconta di un CR7 ancora completamente devotocausa Juve: “Più importante del numero di cadute che fai nella vita, è quanto velocemente e quanto forte ti rimetti in piedi… I veri campioni non si spezzano mai! Il nostro obiettivo è già puntato su Cagliari, sulla lotta per la Serie ...

