Cristiano Ronaldo, la replica alle critiche: “Nella vita conta rialzarsi” (Di sabato 13 marzo 2021) Dopo l’eliminazione dalla Champions League della Juve per mano del Porto, critiche a Cristiano Ronaldo, che replica: “Ecco cosa conta”. Una domenica è un totem da rispettare, due giorno dopo è la causa di tutti i mali della Juventus: la carriera di Cristiano Ronaldo da quando è in bianconero è sempre stata fatta di luci L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di sabato 13 marzo 2021) Dopo l’eliminazione dalla Champions League della Juve per mano del Porto,, che: “Ecco cosa”. Una domenica è un totem da rispettare, due giorno dopo è la causa di tutti i mali della Juventus: la carriera dida quando è in bianconero è sempre stata fatta di luci L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

Advertising

ESPNFC : Juventus must 'free' Cristiano Ronaldo this summer, according to former Juventus president Giovanni Cobolli Gigli ?? - pisto_gol : ??Secondo “AS” Cristiano Ronaldo potrebbe lasciare la Juve prima della scadenza del suo contratto, mentre “Le Paris… - SkySport : Juventus, Ronaldo rompe il silenzio sui social: 'Non contano le cadute, ma come ti rialzi' - Kingsamuel111 : RT @_LuigiJMC: So che qualcuno si triggera ma lo penso: la Juve non è MAI stata all'altezza di Cristiano Ronaldo. Economicamente non è il R… - Moixus1970 : RT @CalcioPillole: #CristianoRonaldo polemico: 'Per fortuna il calcio ha memoria... e anch'io!' - CIP Il portoghese dopo alcuni giorni di… -