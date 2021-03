Crisanti: «Bene Letta, ma non è il messia. Il Pd non cambierà se lascia i giovani a guardare gli adulti che fanno il gioco delle sedie» – L’intervista (Di sabato 13 marzo 2021) Venerdì sera, 48 ore prima dell’assemblea che, senza dibattito, domenica 14 marzo nominerà Enrico Letta segretario del Partito democratico, 250 giovani Dem si sono riuniti su Zoom. L’obiettivo? Intavolare quella discussione non prevista nell’ordine del giorno dell’assemblea domenicale: interverrà, alle 9.30, la presidente del Pd Valentina Cuppi e alle 11.45 Enrico Letta. Stop. Perciò i giovani Dem si sono incontrati in videoconferenza e hanno abbozzato, dopo quattro ore di discussione, un documento per pretendere più spazio negli organi decisionali del Pd. Presenti al meeting anche il capodelegazione del Pd all’Europarlamento Brando Benifei, i deputati Carmelo Miceli e Lia Quartapelle, consiglieri e segretari regionali. «Parlare di giovani e dare loro spazio non è giovanilismo, non ... Leggi su open.online (Di sabato 13 marzo 2021) Venerdì sera, 48 ore prima dell’assemblea che, senza dibattito, domenica 14 marzo nominerà Enricosegretario del Partito democratico, 250Dem si sono riuniti su Zoom. L’obiettivo? Intavolare quella discussione non prevista nell’ordine del giorno dell’assemblea domenicale: interverrà, alle 9.30, la presidente del Pd Valentina Cuppi e alle 11.45 Enrico. Stop. Perciò iDem si sono incontrati in videoconferenza e hanno abbozzato, dopo quattro ore di discussione, un documento per pretendere più spazio negli organi decisionali del Pd. Presenti al meeting anche il capodelegazione del Pd all’Europarlamento Brando Benifei, i deputati Carmelo Miceli e Lia Quartapelle, consiglieri e segretari regionali. «Parlare die dare loro spazio non èlismo, non ...

Advertising

patricilana : Serve una revisione parametri rt, un cambio di reggia. Una mente piu illuminata per il coordinamento, forse un… - mikytooday1 : @AriannadelNegr1 @frido1962 @La_manina__ Guarda che non è proprio così! Il CTS propone ed è da febbraio che propone… - kariuki74 : @MarcoSanavia1 Se persino i sedicenti virologi di casa nostra #galli #Crisanti #ricciardivattene che vorrebbero… - FdR__85 : RT @MMmarco0: 3 settimane fa parte del paese metteva alla gogna Ricciardi, Galli e Crisanti solo perché cercavano di avvertire del pericolo… - BubaBubmar : RT @giorgiovascotto: @P_M_1960 @AndreaLompio53 Mah. Parlare di buona fede per il lockdown di marzo 2020 va bene, anche se il metodo Crisant… -