Cremonese- Reggiana 3-0: i grigiorossi battono gli ospiti

Oggi 13 Marzo nello Stadio Giovanni Zini alle ore 14:00 si è disputata la partita Cremonese-Reggiana di Serie B. La squadra di casa trova subito il vantaggio nel primo parziale. La Reggiana non riesce a costruire nessuna occasione reale, e per questi motivi nel secondo tempo la Cremonese trova altri due gol.

Pre Cremonese-Reggiana: le dichiarazioni degli allenatori

Cremonese (4-2-3-1): Carnesecchi, Fiordaliso, Bianchetti, Ravanelli, Valeri, Gustafson, Castagnetti, Strizzolo, Valzania, Buonaiuto, Ciofani. Allenatore: Fabio Pecchia.

Reggiana (4-2-3-1): Venturi, Libutti, Rozzio, Costa, Gyamfi, Del Pinto, Varone, Siligardi, Laribi, Lunetta, Mazzocchi. Allenatore: Massimiliano Alvini.

Una Cremonese in crescita? La squadra ...

