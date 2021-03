Covid, Zangrillo: tanti in ospedale per terapie a casa assenti o sbagliate. Ecco perché (Di sabato 13 marzo 2021) "Per l abbandono del paziente e il cortisone alla prima linea di febbre, l Italia va in rosso": si scaglia contro le cure a casa assenti o sbagliate Alberto Zangrillo, primario dell Unit operativa di ... Leggi su gazzettadelsud (Di sabato 13 marzo 2021) "Per l abbandono del paziente e il cortisone alla prima linea di febbre, l Italia va in rosso": si scaglia contro le cure aAlberto, primario dell Unit operativa di ...

