Covid | Zangrillo | “La maggioranza degli accessi in pronto soccorso causati da errori nelle cure a casa”

"La maggioranza degli accessi #Covid19 in pronto soccorso sono causati da terapie domiciliari assenti o sbagliate. Per l'abbandono del paziente e il cortisone alla prima linea di febbre, l'Italia va in rosso". Questo il messaggio pubblicato su Twitter da parte di Alberto Zangrillo, primario di Anestesia e Rianimazione dell'ospedale San Raffaele di Milano.

