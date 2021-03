Covid, ultime notizie. Usa, somministrati oltre 100 milioni di vaccini (Di sabato 13 marzo 2021) Covid, le ultime notizie di oggi (13 marzo 2021) in Italia e nel mondo Covid ultime notizie OGGI – Il governo italiano ha emanato ieri il nuovo decreto anti-Covid, mentre dal 15 marzo quasi tutta l’Italia si appresta a diventare rossa o arancione. Intanto, sono più di 6 milioni le persone che hanno ricevuto almeno una dose di vaccino qui i dati in tempo reale e quasi due milioni i cittadini che hanno ricevuto anche la seconda dose. Di seguito tutte le ultime notizie di oggi, sabato 13 marzo, sul Covid-19 in Italia e nel mondo, aggiornate in tempo reale. ? Covid, ultime notizie: LA DIRETTA Ore 07.00 – Usa, somministrati ... Leggi su tpi (Di sabato 13 marzo 2021), ledi oggi (13 marzo 2021) in Italia e nel mondoOGGI – Il governo italiano ha emanato ieri il nuovo decreto anti-, mentre dal 15 marzo quasi tutta l’Italia si appresta a diventare rossa o arancione. Intanto, sono più di 6le persone che hanno ricevuto almeno una dose di vaccino qui i dati in tempo reale e quasi duei cittadini che hanno ricevuto anche la seconda dose. Di seguito tutte ledi oggi, sabato 13 marzo, sul-19 in Italia e nel mondo, aggiornate in tempo reale. ?: LA DIRETTA Ore 07.00 – Usa,...

