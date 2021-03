Covid | superata la soglia critica nelle terapie intensive in undici Regioni su venti

Advertising

La Gazzetta del Mezzogiorno

BARI - In Puglia è statala soglia critica di occupazione dei posti letto nelle Terapie intensive da parte di pazienti: lo rileva il report dell'Agenas, l'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali. ...Sono tredici i nuovi casi di Coronavirus registrati a Nettuno dalla Asl Roma 6. Tutti sono stati posti in isolamento domiciliare. Gli attualmente positivi sono 105 di cui 5 ospedalizzati.LEGGI ANCHE >>> Covid, tremendo lutto per la fotografia ... C’è chi, pur avendo 70 anni, non riusciva a superare la prima fase. Moltissimi si sono bloccati, invece, nel passaggio riferito all’sms di ...Anche la Coldiretti si dice preoccupata per le chiusure di bar, ristoranti e agriturismi con un “crack” complessivo di circa cinque miliardi che a cascata pesa su interi settore dell'agroalimentare co ...