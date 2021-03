Covid scuola, nuove indicazioni dell’ATS di Brescia per la gestione dei casi e della quarantena (Di sabato 13 marzo 2021) I contatti stretti di caso sono sottoposti alla misura della quarantena per 14 giorni, a partire dall’ultimo giorno di frequenza del caso accertato, con riammissione in collettività a seguito di tampone negativo, preferibilmente molecolare, o antigenico rapido, effettuato a partire dalla quattordicesima giornata. E' quanto riporta l'ATS di Brescia in una nota in cui si forniscono indicazioni per la gestione dell'emergenza Covid in ambito scolastico. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di sabato 13 marzo 2021) I contatti stretti di caso sono sottoposti alla misuraper 14 giorni, a partire dall’ultimo giorno di frequenza del caso accertato, con riammissione in collettività a seguito di tampone negativo, preferibilmente molecolare, o antigenico rapido, effettuato a partire dalla quattordicesima giornata. E' quanto riporta l'ATS diin una nota in cui si fornisconoper ladell'emergenzain ambito scolastico. L'articolo .

