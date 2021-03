Covid, San Giovanni Valdarno: 15 multe per assembramenti. E da lunedì zona rossa (Di sabato 13 marzo 2021) Bar e giardini pubblici presi d'assalto a San Giovanni Valdarno. E' intervenuta la polizia municipale che ha elevato 15 multe. Somministrazione di bevande fuori orario e assembramenti nei pressi di locali e giardini pubblici le principali motivazioni delle sanzioni. La provincia di Arezzo dal 15 marzo diventa zona rossa Covid L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di sabato 13 marzo 2021) Bar e giardini pubblici presi d'assalto a San. E' intervenuta la polizia municipale che ha elevato 15. Somministrazione di bevande fuori orario enei pressi di locali e giardini pubblici le principali motivazioni delle sanzioni. La provincia di Arezzo dal 15 marzo diventaL'articolo proviene da Firenze Post.

Ultime Notizie dalla rete : Covid San Farmaci anticorpi monoclonali anti - Covid: ecco quelli autorizzati dal ministero ...in Liguria L'uso degli anticorpi monoclonali per la cura del covid dovrebbe partire la settimana prossima in Liguria. Lo annuncia il direttore della clinica di Malattie infettive dell'ospedale San ...

Milan - Napoli, previsione tattica e probabili formazioni ... la tattica di Milan - Napoli Milan - Napoli in programma a San Siro domenica alle 20:45, sarà una ... Il Milan di Pioli I rossoneri dalla ripresa post Covid della scorsa stagione, hanno avuto un cambio ...

C’è una positività al Covid, stop per San Giovanni Il Resto del Carlino La pandemia e gli ospedali del "dopo" da Villa Scassi al nuovo San Martino E’ un anno che i nostri occhi non vedono altro che la scena degli ospedali, i malati assistiti da quei medici e quegli infermieri protetti dagli scafandri, i malati in quelle corsie iper attrezzate da ...

Ciclismo: Tante preoccupazioni per svolgere l'attività e organizzare gare Firenze,13 marzo 2021 – Il peggioramento che si è registrato nelle ultime settimane dal punto di vista sanitario per il Covid-19, con diverse regioni ... gli juniores per l’anteprima a cronometro di ...

