Covid | Rezza | “Peggiora la situazione dei contagi | l’incidenza è in salita Necessario contenere l’epidemia per accelerare la campagna vaccinale”

(Di sabato 13 marzo 2021) “Questa settimana purtroppo laepidemiologica nel nostro paese è andatando ea 225 casi per centomila abitanti. Anche l’Rt è in aumento e si fissa a 1,16. Il tasso di occupazione delle terapie intensive è del 31%, al di sopra della soglia critica del 30%“. Lo dice il direttore generale della Prevenzione del ministero della Salute, Gianni, commentando in un videomessaggio diffuso dal ministero della Salute i dati della cabina di regia. “Stante laepidemiologica – conclude – la diffusione delle varianti, anche perla, èe mitigare l’andamento dele che i cittadini ...

BOLLETTINO VACCINIOGGI 13 MARZO, PREGLIASCO: "NESSUN PERICOLO" Intanto negli scorsi giorni è ... come specificato ieri anche da, direttore della Prevenzione al Ministero della Salute, e ...... il giorno prima gli era stato iniettato il preparato antisviluppato dall'Università di ... Il professor Gianni, direttore Prevenzione del Ministero della Salute: 'Non possiamo dire se i ...Il professor Gianni Rezza, direttore Prevenzione del Ministero della Salute: «Non possiamo dire se i rari eventi segnalati abbiano un nesso di causalità. Nel Regno Unito con 8-9 milioni di dosi non ...Ieri in Italia registrati 26.824 nuovi casi su 369.636 tamponi. I decessi sono stati 380, con il totale delle vittime che sale a 101.564. Via libera dal Cdm al nuovo decreto anti covid: Italia in zona ...