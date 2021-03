Covid Puglia | 1 700 nuovi contagi e 23 morti | 13 marzo

Leggi su sbircialanotizia

(Di sabato 13 marzo 2021) Sono 1.700 ida Coronavirus insecondo il bollettino reso di oggi. Da ieri sono stati registrati altri 23che porta il numero di vittime delnella Regione a 4.260. Nelle ultime 24 ore sono stati fatti 10.322 tamponi. Tra ipositivi, 778 sono in provincia di Bari, 60 in provincia di Brindisi, 110 nella provincia Bat, 190 in provincia di Foggia, 216 in provincia di Lecce, 334 in provincia di Taranto, 5 casi di residenti fuori regione, 7 casi di provincia di residenza non nota. I pazienti ricoverati sono 1.617, mentre ieri erano 1.583. Il totale dei casi positiviindall'inizio dell'emergenza è di 164.016 persone.