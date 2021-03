Covid, primo sabato in zona rossa: a Napoli strade semideserte (Di sabato 13 marzo 2021) Tempo di lettura: 3 minutiIn Campania continuano ad aumentare i contagi da coronavirus nonostante sia passata quasi una settimana dalla disposizione della zona rossa. Ad oggi infatti il numero di positivi nella nostra regione ha sfiorato le 3000 unità. Aumentano i ricoveri in Campania per Covid mentre la Regione dà il via libera alla piattaforma per le vaccinazioni agli over 70. Nel primo sabato di zona rossa in regione, i positivi in Campania sfiorano quota 3000 ed aumentano i ricoveri. Dal bollettino quotidiano dell’unità di crisi regionale emerge un aumento sul numero complessivo dei positivi rispetto a ieri (2.940 contro i precedenti 2.644) con un rapporto tra casi e tamponi effettuati (27.263) che si attesta al 10,78%, in calo rispetto all’11,98 di ieri. I ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 13 marzo 2021) Tempo di lettura: 3 minutiIn Campania continuano ad aumentare i contagi da coronavirus nonostante sia passata quasi una settimana dalla disposizione della. Ad oggi infatti il numero di positivi nella nostra regione ha sfiorato le 3000 unità. Aumentano i ricoveri in Campania permentre la Regione dà il via libera alla piattaforma per le vaccinazioni agli over 70. Neldiin regione, i positivi in Campania sfiorano quota 3000 ed aumentano i ricoveri. Dal bollettino quotidiano dell’unità di crisi regionale emerge un aumento sul numero complessivo dei positivi rispetto a ieri (2.940 contro i precedenti 2.644) con un rapporto tra casi e tamponi effettuati (27.263) che si attesta al 10,78%, in calo rispetto all’11,98 di ieri. I ...

Advertising

VincenzoDeLuca : ??#COVID19, RIUNIONE D'URGENZA DELL'UNITÀ DI CRISI: NESSUNA CONTROINDICAZIONE SU PROSIEGUO VACCINAZIONI #ASTRAZENECA… - VincenzoDeLuca : ?? #COVID19, APERTA PIATTAFORMA ADESIONI OVER 70. ON LINE LE ATTESTAZIONI DI VACCINAZIONE (a cura dell’Unità di Cris… - LaStampa : Sintomi e fattori di rischio. Così al settimo giorno si può prevedere la durata del Covid - GazzettaDelSud : Un uomo in #Giappone è risultato infetto da una nuova variante di coronavirus, rintracciata nelle #Filippine.… - bizcommunityit : COVID-19, APERTA PIATTAFORMA ADESIONI OVER 70. ON LINE LE ATTESTAZIONI DI VACCINAZIONE - Primo Piano -