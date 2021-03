Covid, nuovo piano vaccini: ecco quanto saremo tutti vaccinati (Di sabato 13 marzo 2021) Alfie Borromeo Il generale Francesco Paolo Figliuolo, commissario straordinario per l’emergenza Covid in Italia, si è mostrato più che fiducioso in un’intervista rilasciata al ‘Corriere della Sera’ per spiegare la nuova strategia del governo sulla campagna vaccinale. “Normalmente io faccio le battaglie per vincerle, mica per perderle”, ha detto Figliuolo. Che ha aggiunto: “Sono molto ottimista”. piano Improntaunika.it - Upday News. Leggi su improntaunika (Di sabato 13 marzo 2021) Alfie Borromeo Il generale Francesco Paolo Figliuolo, commissario straordinario per l’emergenzain Italia, si è mostrato più che fiducioso in un’intervista rilasciata al ‘Corriere della Sera’ per spiegare la nuova strategia del governo sulla campagna vaccinale. “Normalmente io faccio le battaglie per vincerle, mica per perderle”, ha detto Figliuolo. Che ha aggiunto: “Sono molto ottimista”.Improntaunika.it - Upday News.

