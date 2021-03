Covid, nuovo decreto legge: le novità su spostamenti e visite ai parenti (Di sabato 13 marzo 2021) Covid, il governo Draghi ha approvato ieri il nuovo decreto legge per contrastare l’emergenza sanitaria: vediamo quali sono le novità riguardo agli spostamenti e alle visite ai parenti. nuovo decreto legge: novità su spostamenti e visite ai parenti (pixabay)Il nuovo decreto legge è stato approvato ieri: tra le novità ci sono quelle che riguardano le limitazioni agli spostamenti e le norme per quanto riguarda le visite ai parenti. Il provvedimento avrà valenza fino al prossimo 6 aprile, e quindi comprenderà le vacanze ... Leggi su altranotizia (Di sabato 13 marzo 2021), il governo Draghi ha approvato ieri ilper contrastare l’emergenza sanitaria: vediamo quali sono leriguardo aglie alleaisuai(pixabay)Ilè stato approvato ieri: tra leci sono quelle che riguardano le limitazioni aglie le norme per quanto riguarda leai. Il provvedimento avrà valenza fino al prossimo 6 aprile, e quindi comprenderà le vacanze ...

Advertising

fattoquotidiano : Emergenza Covid, il matematico: “Nuovo lockdown? Perso un mese e mezzo, ora il doppio del tempo per uscirne” - petergomezblog : Emergenza Covid, il matematico Sebastiano del Cnr: “Nuovo lockdown? Perso un mese e mezzo, ora il doppio del tempo… - SkyTG24 : ???? Approvato il dl: Italia in zona rossa a Pasqua ???? Con 250 contagi ogni 100mila abitanti le regioni entreran… - paglialunga00 : RT @forzearmateeu: Un nuovo post (VACCINO COVID-19. IL GOVERNO BRITANNICO HA RESO NOTA LA GUIDA AL VACCINO. Fare il vaccino e' fortemente r… - AlecJRoss : RT @La_Lettura: Manifesto per l’Italia digitale. @AlecJRoss, ospite alla @MI_DigitalWeek, consegna a «la Lettura» un piano per uscire dalla… -