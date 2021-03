Covid | nuovi colori delle Regioni | Basilicata in arancione da martedì In Toscana zona rossa per tre province e 10 comuni

(Di sabato 13 marzo 2021) Leche la prossima settimana saranno insi confermano 11: la, fino a questa mattina in bilico, retrocederà infatti in area. La decisione è stata presa dal ministero della Salute dopo avere esaminato idati inviati dalla Regione stessa. La nuova ordinanza scatterà però solo da, quando scadrà il precedente provvedimento che ha validità di 15 giorni ed era datato 27 febbraio. Inè anche la, dove però ci sono tre– Arezzo, Pistoia, Prato – e altri 10in. Il nuovo quadro è statocato dal governatore Eugenio Giani. Dopo il nuovo decreto legge approvato ...

Advertising

TgrBasilicata : Emergenza @covid slitta a domani la decisione del Ministro @robersperanza sul cambio di colore della #Basilicata.… - borghi_claudio : Caro @IaconaRiccardo mi faccia capire, abbiamo i nuovi detentori del Vangelo? Perchè invece non fa una bella puntat… - MediasetTgcom24 : Covid, 23.641 nuovi casi con 355.024 tamponi e altri 307 decessi #covid - LavoroZero : RT @zicwire: Dozza stracolma e rischio Covid: bloccati i nuovi ingressi - infoitinterno : Covid a Bergamo, i dati del 12 marzo: impennata di contagi, +467 nuovi positivi. In Lombardia 89 decessi -

Ultime Notizie dalla rete : Covid nuovi

Orizzonte Scuola

'AstraZeneca e' rattristata di annunciare una carenza nelle spedizioni pianificate di vaccini- 19 nell'Unione europea, nonostante lavori instancabilmente per accelerare la fornitura', si legge ...Ne ha motivo: la sua strategia si confronta con un aumento vertiginoso deicasi di- 19 e dei decessi attribuiti alla variante inglese, che sta mettendo a dura prova il sistema sanitario ...Sono confermati in discesa gli attuali positivi ma ci sono altri dieci morti Perugia, 13 marzo 2021 - Ancora un calo di ricoverati Covid negli ospedali dell'Umbria, ora 471, 11 meno di ieri, 80 dei qu ...Passano in area rossa Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Lombardia, Marche, Piemonte, Puglia, Veneto e Provincia autonoma di Trento, che si aggiungono a Campania e Molise. Tutte le altre Re ...