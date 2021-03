Covid: morto Raoul Casadei, il re romagnolo del liscio (Di sabato 13 marzo 2021) Il cantante Raoul Casadei, dopo una battaglia con il Covid, è deceduto all’età di 83 anni. Ha contribuito alla diffusione del ballo liscio Il re del liscio non ce l’ha fatta. Raoul Casadei è deceduto alla veneranda età di 83 anni. Le cause sono da attribuire alla sua battaglia contro il Covid. Dal 2 Marzo scorso era ricoverato all’ospedale Bufalini di Cesena dopo aver contratto il Coronavirus. Oltre a lui, anche gli altri famigliari della “dinastia” romagnola erano stati contagiati. Raoul viveva con la moglie Pina e i figli al “recinto” di Villamarina di Cesenatico insieme ai figli Carolina e ai nipoti. “Sta benino. La preoccupazione maggiore è stata quando abbiamo notato sul saturimetro che la saturazione era bassa. Anche in ... Leggi su zon (Di sabato 13 marzo 2021) Il cantante, dopo una battaglia con il, è deceduto all’età di 83 anni. Ha contribuito alla diffusione del balloIl re delnon ce l’ha fatta.è deceduto alla veneranda età di 83 anni. Le cause sono da attribuire alla sua battaglia contro il. Dal 2 Marzo scorso era ricoverato all’ospedale Bufalini di Cesena dopo aver contratto il Coronavirus. Oltre a lui, anche gli altri famigliari della “dinastia” romagnola erano stati contagiati.viveva con la moglie Pina e i figli al “recinto” di Villamarina di Cesenatico insieme ai figli Carolina e ai nipoti. “Sta benino. La preoccupazione maggiore è stata quando abbiamo notato sul saturimetro che la saturazione era bassa. Anche in ...

Advertising

Corriere : Morto Raoul Casadei, il re del liscio: era ricoverato per Covid - borghi_claudio : Ecco la tabella del governo inglese NEL DETTAGLIO per il vaccino AstraZeneca. Trovate tutto, dal mal di testa alla… - Agenzia_Ansa : FLASH | Militare morto in Sicilia, si era sottoposto il giorno precedente alla prima dose del vaccino AstraZeneca… - paridepuglia : RT @FmMosca: Vorrei vivere in Sardegna. Ho davanti 15 giorni di arresti domiciliari via DL, in una regione, Piemonte, che oggi ha avuto 1… - unix613 : RT @Agenzia_Ansa: E' morto Raoul Casadei, musicista noto per essere il 're del liscio'. Aveva 83 anni ed era ricoverato dal 2 marzo all'osp… -