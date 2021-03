Covid, morto Raoul Casadei, il re del liscio: era ricoverato a Cesena (Di sabato 13 marzo 2021) Per tutti era il 'Re del liscio'. Raoul Casadei è morto dopo essere stato ricoverato a Cesena per Covid, lo scorso 2 marzo. Aveva 83 anni, compiuti lo scorso 15 agosto. Nel corso della sua lunga carriera ha saputo trasformare il folklore romagnolo in un genere riconosciuto e apprezzato in ogni angolo d'Italia, a cominciare da quella 'Romagna Mia' scritto dallo zio.Il ricovero per Covid a CesenaRaoul Casadei era ricoverato all'ospedale Bufalini di Cesena dopo aver contratto il coronavirus. La figlia Carolina aveva raccontato nei giorni scorsi che l'artista stava abbastanza bene, fino a quando la bassa saturazione rilevata dal saturimetro ha mostrato un peggioramento. I ... Leggi su tg24.sky (Di sabato 13 marzo 2021) Per tutti era il 'Re del'.dopo essere statoper, lo scorso 2 marzo. Aveva 83 anni, compiuti lo scorso 15 agosto. Nel corso della sua lunga carriera ha saputo trasformare il folklore romagnolo in un genere riconosciuto e apprezzato in ogni angolo d'Italia, a cominciare da quella 'Romagna Mia' scritto dallo zio.Il ricovero pereraall'ospedale Bufalini didopo aver contratto il coronavirus. La figlia Carolina aveva raccontato nei giorni scorsi che l'artista stava abbastanza bene, fino a quando la bassa saturazione rilevata dal saturimetro ha mostrato un peggioramento. I ...

