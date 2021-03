Covid, morto Raoul Casadei: era ricoverato (Di sabato 13 marzo 2021) All’età di 83 anni si è spento presso l’Ospedale di Cesena, Raoul Casadei . Era ricoverato da più di dieci giorni per Covid. La morte di Raoul Casadei Raoul Casadei , il Re del Liscio , la voce della Romagna, si è spento poche ore fa, all’età di 83 anni. Era ricoverato dallo scorso 2 marzo presso l’Ospedale Bufalini di Cesena per Covid. Come aveva raccontato qualche giorno fa sua figlia Carolina, il grande artista ad inizio marzo aveva una bassa saturazione, misurata col saturimetro. I medici, notata la polmonite in atto, hanno consigliato di ricoverarlo. Dopo dieci giorni di lotta con il virus, purtroppo il cantante non ce l’ha fatta. Le sue condizioni di salute sono precipitate negli ultimi giorni. ... Leggi su solonotizie24 (Di sabato 13 marzo 2021) All’età di 83 anni si è spento presso l’Ospedale di Cesena,. Erada più di dieci giorni per. La morte di, il Re del Liscio , la voce della Romagna, si è spento poche ore fa, all’età di 83 anni. Eradallo scorso 2 marzo presso l’Ospedale Bufalini di Cesena per. Come aveva raccontato qualche giorno fa sua figlia Carolina, il grande artista ad inizio marzo aveva una bassa saturazione, misurata col saturimetro. I medici, notata la polmonite in atto, hanno consigliato di ricoverarlo. Dopo dieci giorni di lotta con il virus, purtroppo il cantante non ce l’ha fatta. Le sue condizioni di salute sono precipitate negli ultimi giorni. ...

