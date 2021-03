Covid, morto Raoul Casadei: era ricoverato per polmonite (Di sabato 13 marzo 2021) Emergenza Covid, morto il re del liscio Raoul Casadei: era ricoverato per polmonite, era stata contagiata anche gran parte della famiglia. (screenshot video)Si è spento a 83 anni il re del liscio Raoul Casadei: l’artista romagnolo si trovava ricoverato per Covid. Sua figlia Carolina, qualche giorno fa, in una dichiarazione rilasciata al Resto del Carlino, aveva spiegato che proprio l’età del cantante ne aveva reso necessario il ricovero, spiegando che la situazione sembra sotto controllo. POTREBBE INTERESSARTI ANCHE –> Covid, ricoverato Raoul Casadei per polmonite: le sue condizioni Successivamente, le condizioni ... Leggi su ck12 (Di sabato 13 marzo 2021) Emergenzail re del liscio: eraper, era stata contagiata anche gran parte della famiglia. (screenshot video)Si è spento a 83 anni il re del liscio: l’artista romagnolo si trovavaper. Sua figlia Carolina, qualche giorno fa, in una dichiarazione rilasciata al Resto del Carlino, aveva spiegato che proprio l’età del cantante ne aveva reso necessario il ricovero, spiegando che la situazione sembra sotto controllo. POTREBBE INTERESSARTI ANCHE –>per: le sue condizioni Successivamente, le condizioni ...

