Covid | morto il fotografo Giovanni Gastel

Leggi su ilgiornale

(Di sabato 13 marzo 2021) Novella Toloni Ildi moda, famoso a livello internazionale, si è spento a 65 anni a Milano.era stato ricoverato in ospedale pochi giorni fa dopo l'aggravarsi delle sue condizioni per il contagio da coronavirus Il mondo della moda piange la prematura scomparsa di. Il celebredi moda e artista poliedrico, con la passione per l'arte e la poesia, èa causa delle complicazioni dovute al-19., nipote di Luchino Visconti, era ricoverato in gravissime condizioni all'ospedale Fiera di Milano da due giorni, quando il suo stato di salute era drasticamente peggiorato in seguito al contagio. Il "gentlemen" della fotografia - come lo avevano ribattezzato per il suo occhio attento ed ...